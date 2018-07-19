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Жительницу Калининграда задержали по обвинению в госизмене
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Жительницу Калининграда задержали по обвинению в госизмене 

BFM.RU 55 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жительница Калининграда Антонина Зимина задержана по подозрению в госизмене и находится в следственном изоляторе «Лефортово». Об этом сообщил РИА Новости член общественно-наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов. По его словам, Зимина была задержана около двух недель назад, сейчас она находится в одиночной камере в «подавленном состоянии». Сама она сообщила, что нуждается во врачебной помощи.
Зимина является членом Клуба друзей Фонда Горчакова, на сайте фонда ее называют «независимым экспертом». В сфере ее интересов на сайте организации указаны политика стран Балтии в отношении РФ и идентичность политической элиты Латвии.
В БФУ имени Канта Русской службе BBC подтвердили, что она была аспиранткой университета. До 2013 года Зимина числилась там младшим научным сотрудником. При этом больше ни о ней, ни о ее деятельности в вузе ничего не знают.
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