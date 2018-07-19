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В Югре возбудили дело из-за долгов по зарплате перед работниками санатория
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В Югре возбудили дело из-за долгов по зарплате перед работниками санатория 

РИА Новости 34 минуты назад
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Нижневартовске (ХМАО) в связи с долгами по зарплате перед 60 сотрудниками местного санатория, сообщает в четверг прокуратура Югры.
Надзорное ведомство поясняет, что нарушения трудового законодательства были выявлены в ходе проверки в обществе «Санаторий Нефтяник Самотлора».
"Установлено, что руководитель указанного предприятия в период с декабря 2017 года по март 2018 года не выплачивал 60 работникам заработную плату в размере более 7 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Уточняется, что прокуратура направила материалы проверки органам следствия для решения вопроса об уголовном преследовании работодателя. «По итогам их рассмотрения в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы“, — отметили в ведомстве.
По информации регионального следственного управления СК РФ, руководитель санатория к настоящему времени частично погасил долги перед сотрудниками, выплатив более 3 миллионов рублей.
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