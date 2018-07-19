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Молодые законодатели при СФ попросят МВД поддержать ужесточение наказания за незаконные азартные игры
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Молодые законодатели при СФ попросят МВД поддержать ужесточение наказания за незаконные азартные игры 

Агентство «Москва» 1 час назад
Палата молодых законодателей при Совете Федерации планирует обратиться к министру внутренних дел РФ с просьбой поддержать ужесточение уголовной ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр. Об этом в ходе VIII пленарного заседания Палаты молодых законодателей при Совете Федерации сообщил член палаты Дмитрий Гулиев.
«Предлагаю палате молодых законодателей выступить с обращением к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой поддержать ужесточение уголовной ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр и взять эту тему под свой личный контроль», — отметил Д. Гулиев.
Он также представил проект федерального закона, направленный на усиление уголовной ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр.
«Предлагаю ужесточить ответственность за нарушение ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр»), переведя самую легкую часть данного преступления из категории небольшой в категорию средней тяжести. Увеличиваются штрафы по моему предложению и на несколько лет срок лишения свободы. Это позволит увеличить срок давности преступлений», — пояснил Д. Гулиев.
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