В Германии задержали предполагаемого члена ИГ*

"Обвиняемый подозревается по двум эпизодам в пропаганде иностранной террористической группировки ИГ* в качестве ее члена или сторонника, а также по пяти эпизодам — в опубликовании и распространении сцен насилия", — говорится в пресс-релизе, распространенном в четверг генпрокуратурой.

По данным следствия, подозреваемый называл себя "работником СМИ" и с сентября 2017 года многократно распространял пропагандистские публикации об ИГ* в соцсетях и мессенджере WhatsApp, в котором выступал в качестве администратора группы, которую сам называл "информационным агентством". В двух публикациях конкретно разъяснялось, как стать членом ИГ*. Кроме того, подозреваемый распространял видео и аудиоматериалы, связанные с ИГ*, в частности, сцены пыток и казней террористами пленных.

Сегодня Исмаил А. А. предстанет перед судом, который изберет ему меру пресечения на время следствия.