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В Германии задержали предполагаемого члена ИГ*
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Путин допустил обострение ситуации на Украине
Путин допустил обострение ситуации на Украине

В Германии задержали предполагаемого члена ИГ* 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / dpa/ Julian Stratenschulte
Предполагаемый член террористической группировки "Исламское государство"*, 22-летний гражданин Сирии Исмаил А. А. задержан в четверг по запросу генпрокуратуры ФРГ в федеральной земле Саксония, в его квартире был проведен обыск.
"Обвиняемый подозревается по двум эпизодам в пропаганде иностранной террористической группировки ИГ* в качестве ее члена или сторонника, а также по пяти эпизодам — в опубликовании и распространении сцен насилия", — говорится в пресс-релизе, распространенном в четверг генпрокуратурой.
По данным следствия, подозреваемый называл себя "работником СМИ" и с сентября 2017 года многократно распространял пропагандистские публикации об ИГ* в соцсетях и мессенджере WhatsApp, в котором выступал в качестве администратора группы, которую сам называл "информационным агентством". В двух публикациях конкретно разъяснялось, как стать членом ИГ*. Кроме того, подозреваемый распространял видео и аудиоматериалы, связанные с ИГ*, в частности, сцены пыток и казней террористами пленных.
Сегодня Исмаил А. А. предстанет перед судом, который изберет ему меру пресечения на время следствия.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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