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Ударившая ножом пьяного мужа жительница Саратова отсидит два года в тюрьме
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Ударившая ножом пьяного мужа жительница Саратова отсидит два года в тюрьме 

САРАТОВ24 33 минуты назад
Фото: САРАТОВ24
Саратовский областной суд оставил без изменений решение Ленинского суда, приговорившего 25-летнюю женщину к двум годам колонии.
В международный женский день 8 марта супруга проявила недовольство тем, что ее муж вместо цветов пришел домой по улице Моторной Саратова в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта женщина взяла кухонный нож и нанесла ему удар в живот, причинив тяжкий вред здоровью.
На суде обвиняемая не отрицала факт ножевого ранения, но акцентировала внимание на провоцировании со стороны потерпевшего. Не согласившись с приговором первой инстанции осужденная подала апелляцию. Однако жалоба осталась без изменений.
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