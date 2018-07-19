Ударившая ножом пьяного мужа жительница Саратова отсидит два года в тюрьме

Саратовский областной суд оставил без изменений решение Ленинского суда, приговорившего 25-летнюю женщину к двум годам колонии.

В международный женский день 8 марта супруга проявила недовольство тем, что ее муж вместо цветов пришел домой по улице Моторной Саратова в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта женщина взяла кухонный нож и нанесла ему удар в живот, причинив тяжкий вред здоровью.

На суде обвиняемая не отрицала факт ножевого ранения, но акцентировала внимание на провоцировании со стороны потерпевшего. Не согласившись с приговором первой инстанции осужденная подала апелляцию. Однако жалоба осталась без изменений.