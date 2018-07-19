Бывшие полицейские-антикоррупционеры пойдут под суд в Екатеринбурге

27 июня 2017 года в свердловском ГУ МВД чекисты провели обыски, после которых были задержаны начальник отдела по противодействию коррупции Николай Жуков , замначальника отдела по выявлению преступлений в приоритетных отраслях экономики Александр Косман, старший оперуполномоченный по особо важным делам того же отдела Алексей Ворлинский и оперуполномоченный отдела по противодействию коррупции Евгений Кулик . По версии следствия, полицейские убедили директора ООО «Агростройкомплекс» Артура Петренко спровоцировать начальника отдела департамента регионального Росприроднадзора Антона Лобанова на вымогательство взятки в 200 тысяч рублей.

В сообщении уточняется, что фактически Лобанов взятку не вымогал. Следователи считают, что арестованные полицейские преследователи карьерные мотивы.

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