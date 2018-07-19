Ещё
Бывшие полицейские-антикоррупционеры пойдут под суд в Екатеринбурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывшие полицейские-антикоррупционеры пойдут под суд в Екатеринбурге 

Уралинформбюро 36 минут назад
Фото: Уралинформбюро
В Свердловский облсуд направлено уголовное дело в отношении четырех бывших сотрудников УЭБиПК областного ГУ МВД. Им вменяют превышение должностных полномочий. Экс-силовикам грозит до 4 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.
27 июня 2017 года в свердловском ГУ МВД чекисты провели обыски, после которых были задержаны начальник отдела по противодействию коррупции Николай Жуков, замначальника отдела по выявлению преступлений в приоритетных отраслях экономики Александр Косман, старший оперуполномоченный по особо важным делам того же отдела Алексей Ворлинский и оперуполномоченный отдела по противодействию коррупции Евгений Кулик. По версии следствия, полицейские убедили директора ООО «Агростройкомплекс» Артура Петренко спровоцировать начальника отдела департамента регионального Росприроднадзора Антона Лобанова на вымогательство взятки в 200 тысяч рублей.
В сообщении уточняется, что фактически Лобанов взятку не вымогал. Следователи считают, что арестованные полицейские преследователи карьерные мотивы.
Ранее по теме: Путина просят разобраться в аресте четверых сотрудников свердловского ГУ МВД Суд решает вопрос об аресте четырех сотрудников свердловского ГУ МВД
Уралинформбюро: последние новости
Гибель крановщицы на серовском заводе вылилась в "уголовку" В Екатеринбурге неизвестные избили директора "Средураллифт" В Карталах поймали подозреваемого в двойном убийстве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам вернут накопления75
Установлены отравители Скрипалей146
Россия готовит ответный удар по Украине302
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17366
Российский певец покончил с собой208
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:31
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
01:00
Как оружейная новинка изменит расстановку сил в Донбассе
Оружие Армия
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение