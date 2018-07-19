Охранник торгового центра в Белгороде развратил трёх мальчиков

Жителя Белгородской области обвиняют в развратных действиях по отношению к детям, сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, 15 июля этого 69-летний охранник торгового центра под предлогом угостить сигаретами привел в служебное помещение троих мальчиков 10-11 лет. Там он стал показывать им эротические журналы, а после чего «совершил действия сексуального характера». Позже мальчики рассказали о произошедшем своим родителям.

На время расследования педофил будет находиться под стражей. Ему предъявили обвинение по статье: «Совершение действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».