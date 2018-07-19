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Охранник торгового центра в Белгороде развратил трёх мальчиков
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Охранник торгового центра в Белгороде развратил трёх мальчиков 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Жителя Белгородской области обвиняют в развратных действиях по отношению к детям, сообщила пресс-служба регионального СК.
По версии следствия, 15 июля этого 69-летний охранник торгового центра под предлогом угостить сигаретами привел в служебное помещение троих мальчиков 10-11 лет. Там он стал показывать им эротические журналы, а после чего «совершил действия сексуального характера». Позже мальчики рассказали о произошедшем своим родителям.
На время расследования педофил будет находиться под стражей. Ему предъявили обвинение по статье: «Совершение действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
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