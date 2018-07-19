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В Ульяновском ГУ МЧС прошли обыски, полковник Золотов госпитализирован
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В Ульяновском ГУ МЧС прошли обыски, полковник Золотов госпитализирован 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Обыски в офисе Главного управления МЧС России провели сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности, сообщает издание «Коммерсантъ».
Обыски прошли в кабинете заместителя начальника ГУ МЧС Сергея Золотова — начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы, полковника внутренней службы. Сообщается, что полковника подозревают в коррупционных действиях, связанных с проведением надзорной деятельности. По сообщению одного из источников, во время обыска полковнику стало плохо, он вызвал «скорую» и был госпитализирован. Кроме того появилась информация, что в среду, 18 июля, Сергей Золотов написал рапорт об увольнении из МЧС.
Мера пресечения в отношении Золотова будет объявлена после возбуждения уголовного дела.
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