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В Малайзии задержали семь исламистов
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В Малайзии задержали семь человек по подозрению в связях с ИГ* 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: AFP 2018 / Mohd Rafsan
Правоохранительные органы Малайзии задержали семь человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство"*, сообщает газета Star.
Как заявил главный инспектор малайзийской полиции Тан Сри Мохамад Фузи Харун, в ходе операции, которая проводилась с 12 по 17 июля в четырех штатах страны, были задержаны четыре гражданина Малайзии и три индонезийца.
По данным полиции, один из задержанных ранее угрожал расправой королю Малайзии Мухаммаду V, премьер-министру Махатхиру Мохамаду и ряду других политических деятелей страны. Как сообщил главный инспектор полиции, задержанный разместил свои угрозы в социальной сети Facebook.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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