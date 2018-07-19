В Приморье участник ОПГ ответит за многомиллионные хищение ГСМ

Суд признал достаточными для вынесения приговора начальнику отдела хранения войсковой части 25030-7 служащему Сергею Неретину доказательства,. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Присвоение, совершенное организованной группой лиц, в особо крупном размере».

Причастность Неретина к 21 эпизоду хищения горюче-смазочных материалов (далее — ГСМ), которые предназначались для нужд Тихоокеанского флота, установлена следствием и судом. Общая стоимость похищенных ГСМ свыше семи миллионов рублей.

Шкотовский районный суд Приморского края с учетом признания вины и заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве назначил Неретину наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Ранее были вынесены обвинительные приговоры в отношении 13 участников данной группы. Им было назначено наказание в общей сложности в виде 42,5 лет лишения свободы и штрафа в размере 2,2 млн рублей.

Предварительное следствие по уголовному делу в отношении 23 участников организованной группы, принимавших участие в хищении, продолжается в связи с большим количеством эпизодов преступной деятельности.