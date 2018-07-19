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В Британии правоохранители сорвали планы по убийству Терезы Мэй
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В Британии правоохранители сорвали планы по убийству Терезы Мэй 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Великобритании задержали молодого человека за планы по нападению на Даунинг-стрит и убийству премьер-министра страны Терезы Мэй. Об этом сообщает «Би-би-си».
Как отмечается, 20-летний молодой человека планировал совершить преступление, чтобы отомстить за смерть своего дяди в Сирии.
Согласно имеющейся информации, преступника задержали сотрудники правоохранительных органов, которые выдали себя за экстремистов. Уточняется, что молодой человек обратился к ним за помощью при организации преступления.
Ранее спецслужбы Новой Зеландии обнародовали документы, связанные с покушением на Елизавету II.
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