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В Буркина-Фасо ликвидировали базы террористов на севере страны
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В Буркина-Фасо ликвидировали базы террористов на севере страны 

РИА Новости 32 минуты назад
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Военные Буркина-Фасо ликвидировали несколько баз предполагаемых террористов в ходе многодневной операции на севере страны, сообщил генштаб армии.
"Эта операция, начатая 8 июля подразделениями группировки антитеррористических сил (GFAT), позволила ликвидировать несколько баз террористов и задержать около 100 подозреваемых", — приводит агентство APA выдержки из коммюнике.
Сообщается, что после проверки 40 задержанных были освобождены, а остальные переданы полиции.
При проведении операции были ранены трое военнослужащих.
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