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Источник: Из офиса «Бинбанка» на Ленинградском проспекте похитили валюту на 11,9 млн руб.
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Источник: Из офиса «Бинбанка» на Ленинградском проспекте похитили валюту на 11,9 млн руб. 

Агентство «Москва» 28 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Из офиса «Бинбанка» на Ленинградском проспекте вечером 18 июля похитили валюту на 11,9 млн руб., сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, вечером 18 июля в отделение «Бинбанка» на Ленинградском проспекте, д. 75, корп. 1б вошел мужчина в мотошлеме. Угрожая сотрудникам похожим на пистолет предметом, он потребовал открыть денежное хранилище, откуда похитил 4,5 млн руб., 79 тыс. долл. и 32,2 тыс. евро, после чего скрылся. Материальный ущерб составил около 11,9 млн руб.
В МВД возбудили уголовное дело о разбое в особо крупном размере.
Вечером 18 июля источник Агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что неизвестные с пистолетом напали на «Бинбанк», расположенный по адресу: Ленинградский проспект, д. 75Б. Он добавил, что один из преступников был в мотошлеме. В пресс-службе «Бинбанка» сообщили, что злоумышленников было двое и что при налете никто не пострадал.
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