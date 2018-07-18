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В Новосибирском аэропорту поймали мужчину, который был в федеральном розыске
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В Новосибирском аэропорту поймали мужчину, который был в федеральном розыске 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Вечером 18 июля в новосибирском аэропорту Толмачёво полицейские задержали пассажира, который прилетел из Екатеринбурга рейсом авиакомпании S7 Airlines. Об этом сообщили наши новосибирские коллеги. Он был объявлен в федеральный розыск.
Полицейские ждали мужчину уже в аэропорту — у всех мужчин на выходе из самолета проверили документы.
— Нас на выходе из самолета встречали с полицией. Проверяли паспорта у всех мужиков. Ничего не объясняют. Стюардессы говорят: не в курсе, — рассказала пассажирка рейса.
Источник, знакомый с ситуацией, пояснил нашим коллегам, что мужчина был объявлен в розыск за кражу, а сейчас он задержан.
В феврале похожий случай произошел в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Гражданин Таджикистана был в розыске за кражу, сменил фамилию, чтобы бежать из России, но попался.
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