В Новосибирском аэропорту поймали мужчину, который был в федеральном розыске 

Вечером 18 июля в новосибирском аэропорту Толмачёво полицейские задержали пассажира, который прилетел из Екатеринбурга рейсом авиакомпании S7 Airlines. Об этом сообщили наши новосибирские коллеги. Он был объявлен в федеральный розыск.
Полицейские ждали мужчину уже в аэропорту — у всех мужчин на выходе из самолета проверили документы.
— Нас на выходе из самолета встречали с полицией. Проверяли паспорта у всех мужиков. Ничего не объясняют. Стюардессы говорят: не в курсе, — рассказала пассажирка рейса.
Источник, знакомый с ситуацией, пояснил нашим коллегам, что мужчина был объявлен в розыск за кражу, а сейчас он задержан.
В феврале похожий случай произошел в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Гражданин Таджикистана был в розыске за кражу, сменил фамилию, чтобы бежать из России, но попался.