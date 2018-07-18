В Новосибирском аэропорту поймали мужчину, который был в федеральном розыске

Полицейские ждали мужчину уже в аэропорту — у всех мужчин на выходе из самолета проверили документы.

— Нас на выходе из самолета встречали с полицией. Проверяли паспорта у всех мужиков. Ничего не объясняют. Стюардессы говорят: не в курсе, — рассказала пассажирка рейса.

Источник, знакомый с ситуацией, пояснил нашим коллегам, что мужчина был объявлен в розыск за кражу, а сейчас он задержан.