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Следственные действия проводятся в отношении сотрудника ульяновского ГУ МЧС
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Следственные действия проводятся в отношении сотрудника ульяновского ГУ МЧС 

ТАСС 1 час назад
УЛЬЯНОВСК, 18 июля. /ТАСС/. Следственные действия проводятся в отношении одного из сотрудников ГУ МЧС по Ульяновской области, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства.
По информации СМИ, речь идет о заместителе начальника регионального главка МЧС Сергее Золотове.
"В отношении одного из сотрудников ГУ МЧС проводятся следственные действия. Другой информацией мы не обладаем", — сказали в пресс-службе.
В следственном управлении СК РФ по региону ТАСС сообщили, что на данный момент такой информации в ведомстве нет. В пресс-службе управления ФСБ по Ульяновской области агентству ответили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
Ранее в СМИ появилась информация, что в среду в ГУ МЧС по Ульяновской области прошли обыски. Издания связывают это с коррупционными действиями в области надзорной деятельности.
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