Следственные действия проводятся в отношении сотрудника ульяновского ГУ МЧС

По информации СМИ, речь идет о заместителе начальника регионального главка МЧС Сергее Золотове

"В отношении одного из сотрудников ГУ МЧС проводятся следственные действия. Другой информацией мы не обладаем", — сказали в пресс-службе.

следственном управлении СК РФ по региону ТАСС сообщили, что на данный момент такой информации в ведомстве нет. В пресс-службе управления ФСБ по Ульяновской области агентству ответили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Ранее в СМИ появилась информация, что в среду в ГУ МЧС по Ульяновской области прошли обыски. Издания связывают это с коррупционными действиями в области надзорной деятельности.