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Обвиняемого в получении взятки бывшего вице-губернатора Курской области госпитализировали
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Обвиняемого в получении взятки бывшего вице-губернатора Курской области госпитализировали 

ТАСС 1 час назад
КУРСК, 19 июля. /ТАСС/. Бывшего заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова, обвиняемого в получении взятки, госпитализировали в четверг в клиническую больницу управления ФСИН по региону из-за плохого самочувствия, сообщил ТАСС его адвокат Андрей Даньков.
В четверг Ленинский районный суд Курска должен был рассмотреть уголовное дело в отношении Зубкова, однако заседание было перенесено на 31 июля по причине его госпитализации. Ранее заседание уже дважды переносилось по причине сердечного приступа, который Зубков перенес 5 июля в здании районного суда.
"Василий Николаевич госпитализирован в Косиново, в тюремную больницу исправительной колонии № 2. Врачи пытаются стабилизировать ему давление, пока не получается", — сказал Даньков.
По словам адвоката, в СИЗО Зубкову, имеющему ряд хронических заболеваний, связанных, в частности, с повышенным артериальным давлением, до момента госпитализации оказывалась необходимая медицинская помощь.
По версии следствия, в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более 1 млн рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений.
В конце мая генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении Зубкова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Фигурантами дела также являются учредитель строительной компании «Своя квартира» Александр Филимонов, который обвиняется в даче взятки, директор этой фирмы Наталья Кретова и бывший замначальника Противопожарной службы Курской области Андрей Занин, которые обвиняются в посредничестве во взяточничестве.
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