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В Абхазии похитили россиянина и потребовали у жены выкуп
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В Абхазии похитили петербургского бизнесмена 

Ридус 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Абхазии похитили петербургского предпринимателя, главу холдинга «Полиграфоформление» Максима Яковлева, сообщает интернет-газета «Фонтанка».
Как стало известно издание, мужчина передал жене записку через посыльного с просьбой собрать 200 миллионов рублей в качестве выкупа.
Супруга похищенного обратилась в Следственный комитет, после чего было возбуждено уголовное дело.
Женщина рассказала, что ее муж исчез во время длительного путешествия в Абхазию.
Выяснилось, что Яковлева похитили 20 июня, а записку с требованием о деньгах его супруга получила значительно позже.
По данным издания, Яковлев временно уехал из России в Абхазию, чтобы выйти из-под статуса валютного резидента.
Владеющие счетами за границей российские граждане освобождены от необходимости отчитываться о движении денежных средств, если срок их пребывания за пределами России в течение года превышает 183 дня.
Издание отмечает, что Яковлев владеет долями в зарубежных компаниях, в том числе контролирует кипрскую «Девонкрофт Ентерпрайзес Лимитед», котрая является основным собственником холдинга «Полиграфоформление».
Однако уехать в другую страну бизнесмен не мог, пишет газета, так как является миноритарием Кировского завода. По заявлению бывшего партнера в отношении Яковлева возбуждено уголовное дело в Киргизии, он заочно арестован и объявлен в розыск по линии Интерпола.
Как писал «Ридус», 13 июля спецназ освободил похищенного владельца агрокомплекса «Орловская нива» Сергея Будагова. 10 июля его похитили неизвестные. Бизнесмена удалось обнаружить в Тульской области. Выяснилось, что к его похищению причастны цыгане, которые требовали за его освобождение 20 миллионов рублей.
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