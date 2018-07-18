В Абхазии похитили россиянина и потребовали у жены выкуп

В Абхазии похитили петербургского бизнесмена

Как стало известно издание, мужчина передал жене записку через посыльного с просьбой собрать 200 миллионов рублей в качестве выкупа.

Супруга похищенного обратилась в Следственный комитет , после чего было возбуждено уголовное дело.

Женщина рассказала, что ее муж исчез во время длительного путешествия в Абхазию.

Выяснилось, что Яковлева похитили 20 июня, а записку с требованием о деньгах его супруга получила значительно позже.

По данным издания, Яковлев временно уехал из России в Абхазию, чтобы выйти из-под статуса валютного резидента.

Владеющие счетами за границей российские граждане освобождены от необходимости отчитываться о движении денежных средств, если срок их пребывания за пределами России в течение года превышает 183 дня.

Издание отмечает, что Яковлев владеет долями в зарубежных компаниях, в том числе контролирует кипрскую «Девонкрофт Ентерпрайзес Лимитед», котрая является основным собственником холдинга «Полиграфоформление».

Однако уехать в другую страну бизнесмен не мог, пишет газета, так как является миноритарием Кировского завода . По заявлению бывшего партнера в отношении Яковлева возбуждено уголовное дело в Киргизии , он заочно арестован и объявлен в розыск по линии Интерпола