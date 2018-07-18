Мосгорсуд повторно отклонил жалобы на конфискацию имущества полковника Захарченко 

Мосгорсуд отклонил еще четыре жалобы на конфискацию имущества полковника Дмитрия Захарченко, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.
Отмечается, что ранее кассационные жалобы Захарченко уже отклонялись в Мосгорсуде.
"Вынесено еще четыре определения об отказе в передаче жалоб на рассмотрение кассационной инстанции. Отказали в передаче четырех жалоб", — рассказала Солопова.
По данным следствия, в 2014 году Захарченко и его сообщник инициировали проверки предприятий и заставили их владельца передать им взятку в размере $800 тыс. Спустя год они вынудили того же предпринимателя выдать им 50-процентную скидочную карту сети ресторанов и сэкономили таким образом более 3 млн руб.
Ранее сообщалось, что 9 млрд руб. из имущества полковника Захарченко были возвращены в бюджет.