Совладелец «Суммы» развелся для сокрытия имущества, заявило следствие

Обвиняемый в организации преступного сообщества, хищениях и растрате совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов развелся с женой Ольгой, чтобы скрыть дорогостоящее имущество, заявил член следственной группы в Мосгорсуде

В среду в Мосгорсуде рассматривалась апелляционная жалоба Ольги Магомедовой, в которой она просила суд признать незаконным решение Тверского суда от 11 апреля, наложившего арест на принадлежащую ей квартиру в Москве . В ходе суда выяснилось, что супруги развелись еще в январе 2018 года, за несколько месяцев до ареста братьев Магомедовых.

По словам представителя следственной группы, квартира была получена в результате преступных действий Магомедова. "Следствием установлено, что в собственности Магомедовой находится квартира, которая была получена в результате преобразования похищенных средств. Есть основания полагать, что Магомедова не обладала средствами, чтобы приобрести себе квартиру, а брак между супругами был расторгнут с целью скрыть дорогостоящее имущество", — заявил он.

Прокурор добавила, что Зиявудин и Ольга Магомедовы продолжали жить по одному адресу после развода, что доказывает фиктивность расторжения брака.

Адвокат в свою очередь отметил, что суд первой инстанции нарушил принципы невиновности, арестовав имущество непричастной к преступлением Ольги Магомедовой. Он попросил суд признать решение Тверского суда незаконным и отказать следователю в ходатайстве об аресте имуществе.

Судья Дмитрий Маникин апелляционную жалобу оставил без удовлетворения и признал постановление Тверского суда законным.

Следственным департаментом МВД России Магомедову Зиявудину предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, присвоении или растрате, организации преступного сообщества. Магомедову Магомеду предъявлено обвинение по тем же статьям, а также по статье "Незаконный оборот оружия".

Также МВД предъявило обвинение в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества главе компании "Интекс" Артуру Максидову

Следствие считает, что обвиняемые действовали в рамках преступного сообщества, которое было создано не позднее 2010 года на территории Москвы. По данным СК, сообщество возглавляли руководители холдинговой группы компаний "Сумма".

В конце марта в Москве были арестованы совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед. Следственный департамент МВД РФ заподозрил Магомедовых в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Виновными себя фигуранты дела не считают.