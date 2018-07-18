Экс-главу Татфондбанка объявили банкротом

Арбитражный суд Республики Татарстан в среду признал экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества.
"Признать Мусина Роберта Ринатовича несостоятельным, банкротом и ввести в отношении него процедуру реализации имущества", — сказал судья.
Исковое заявление о признании Мусина банкротом (ст. 213.4, 213.5 ФЗ "О несостоятельности") зарегистрировано судом 1 августа 2017 года. Сумма исковых требований — 16,79 млн рублей, истцом выступил Татфондбанк в лице конкурсного управляющего Госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов".
Советский районный суд Казани 3 марта 2017 года поместил бывшего председателя правления обанкротившегося Татфондбанка под стражу. Приволжский районный суд 26 января 2018 года изменил меру пресечения Мусину на домашний арест.
Сотрудники следственного управления СКР по Татарстану возбудили в отношении Мусина 13 уголовных дел, в том числе по статьям "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", "Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем" (обвинение предъявлено только по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Сейчас в одно производство объединены 24 уголовных дела, ущерб от действий Мусина составляет более 50 млрд рублей.
Банк России 3 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Татфондбанка. 11 апреля Арбитражный суд Татарстана признал его банкротом.