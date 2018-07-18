В Ростовской области выставлен на продажу Mercedes-Benz полковника Захарченко

Информация о продаже размещена на сайте территориального управления Росимущества по Ростовской области . Ранее автомобиль был изъят в пользу государства из-за обвинений бывшего высокопоставленного правоохранителя в коррупции.

Так, Mercedes-Benz E250 CGI был выпущен в 2010 году, его начальная стоимость — 986 тысяч рублей. Сейчас иномарка ставшего известным чиновника находится в городе Волгодонск Ростовской области.

Автомобиль будет реализован с помощью электронного конкурса на площадке «Сбербанк-АСТ».

«ФедералПресс» напоминает, что полковника МВД Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016 года по обвинению в нескольких эпизодах взяточничества и воспрепятствовании осуществлению правосудия.

В квартире родителей полковника при обыске были найдены 600 тыс. евро, 20 тыс. долларов и 19,5 млн рублей.

В квартире сестры подозреваемого изъяли 340 млн рублей, около 1,5 млн евро, 124 млн долларов и слиток золота 0,5 кг. По версии следствия, Захарченко использовал квартиры родственников, чтобы складировать деньги.