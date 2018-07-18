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В Ростовской области выставлен на продажу Mercedes-Benz полковника Захарченко
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В Ростовской области выставлен на продажу Mercedes-Benz полковника Захарченко 

РИА «ФедералПресс» 52 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Информация о продаже размещена на сайте территориального управления Росимущества по Ростовской области. Ранее автомобиль был изъят в пользу государства из-за обвинений бывшего высокопоставленного правоохранителя в коррупции.
Так, Mercedes-Benz E250 CGI был выпущен в 2010 году, его начальная стоимость — 986 тысяч рублей. Сейчас иномарка ставшего известным чиновника находится в городе Волгодонск Ростовской области.
Автомобиль будет реализован с помощью электронного конкурса на площадке «Сбербанк-АСТ».
«ФедералПресс» напоминает, что полковника МВД Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016 года по обвинению в нескольких эпизодах взяточничества и воспрепятствовании осуществлению правосудия.
В квартире родителей полковника при обыске были найдены 600 тыс. евро, 20 тыс. долларов и 19,5 млн рублей.
В квартире сестры подозреваемого изъяли 340 млн рублей, около 1,5 млн евро, 124 млн долларов и слиток золота 0,5 кг. По версии следствия, Захарченко использовал квартиры родственников, чтобы складировать деньги.
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