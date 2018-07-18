Суд не стал рассматривать вопрос об аресте О. Синтюревой, подозреваемой в краже 22 млн руб. у депутата ГД

Пресненский суд столицы не стал рассматривать ходатайство следствия об изменении меры пресечения модели Ольги Синтюревой, подозреваемой в хищении 22 млн руб. у депутата Госдумы от партии ЛДПР Сергея Жигарева , с подписки о невыезде на арест, передает корреспондент Агентства городских «Москва» из зала суда.

«Суд постановил вернуть ходатайство следователю, без рассмотрения », — огласила решение судья.

Модель на заседание не явилась. О. Синтюрева, по словам ее адвоката, находится на стационарном лечении в одной из столичных клиник. Представитель модели также рассказала, что уведомила следователя о болезни подзащитной.

Ранее СМИ сообщали о задержании О. Синтюревой по подозрению в краже у С. Жигарева денежных средств на сумму более 22 млн руб.

Источник Агентства «Москва» 9 июля сообщал, что на ул. Полины Осипенко неизвестный подошел к машине С. Жигарева, открыл дверь, нанес ему несколько ударов по лицу, вытащил из салона автомобиля и продолжил избивать. По словам собеседника агентства, С. Жигарев во время нападения сидел в машине с 24-летней девушкой из модельного агентства. Неизвестный после нападения скрылся, а депутат позвонил в полицию. По данному факту полиция проводит проверку.

По сообщениям СМИ, депутат накануне также стал жертвой грабителей. В частности сообщалось, из апартаментов в отеле «Мариотт», которые он арендовал, исчезли 22 млн руб. На камеры видеонаблюдения возле номера попала девушка, похожая на О. Синтюреву. На этих кадрах мужчина и женщина, предположительно, выносят пропавшие деньги. По версии ряда СМИ, человек на видео напоминает напавшего на С. Жигарева.

Сама О. Синтюрева в эфире телеканала «Москва 24» сказала, что никаких преступлений не совершала и что собиралась расстаться с депутатом после того, как узнала, что он женат. Это, по словам девушки, спровоцировало конфликты и угрозы.