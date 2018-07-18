Генпрокурор Украины призвал прекратить «ватную традицию» обливания зеленкой

Прокуратура Украины откроет уголовное производство после того, как неизвестные облили зеленкой руководителя украинского Центра противодействия коррупции, сообщил генпрокурор страны Юрий Луценко

«Поручил столичной прокуратуре проверить квалификацию событий и зарегистрировать уголовное производство. Считаю, что пора прекратить ватную традицию использовать зеленку против оппонентов. Это не только опасно для здоровья, имеет признаки уголовного преступления, но и подло», — заявил Луценко в Facebook.