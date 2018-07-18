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Генпрокурор Украины призвал прекратить «ватную традицию» обливания зеленкой
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Генпрокурор Украины призвал прекратить «ватную традицию» обливания зеленкой 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Прокуратура Украины откроет уголовное производство после того, как неизвестные облили зеленкой руководителя украинского Центра противодействия коррупции, сообщил генпрокурор страны Юрий Луценко.
«Поручил столичной прокуратуре проверить квалификацию событий и зарегистрировать уголовное производство. Считаю, что пора прекратить ватную традицию использовать зеленку против оппонентов. Это не только опасно для здоровья, имеет признаки уголовного преступления, но и подло», — заявил Луценко в Facebook.
Напомним, во вторник руководитель украинского Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин получил ожог глаз после того, как его облили зеленкой, когда она он вышел на акцию протеста из-за закрытия дела против сына главы украинского МВД Александра Авакова.
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