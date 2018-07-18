За взятку таможеннику предприниматель из Махачкалы может получить до 5 лет тюрьмы

Действуя в интересах двух фирм, в августе и сентябре 2016 года подозреваемый перечислил сотруднику Астраханской таможни денежные средства в сумме 52 тыс. руб. Деньги предназначались за беспрепятственный выпуск товаров через таможенную границу ТС без осуществления надлежащего таможенного контроля.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в значительном размере). Данная статья предусматривает, в частности, нак4азание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей. Либо лишение свободы на срок до 5 лет.