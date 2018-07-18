Экс-начальник ГИБДД Забайкалья досрочно вышел из колонии

Бывший начальник забайкальского управления ГИБДД Сергей Уханов вышел из колонии по УДО.

Он был освобожден 9 июля, сообщают местные СМИ. Уханов отбыл больше двух третей срока, что давало ему право на УДО.

Напомним, в июне 2015 года Уханов был признан виновным в получении взяток за выдачу «красивых» автономеров. Его приговорили к десяти годам колонии строгого режима , а также оштрафовали на 10 млн рублей. Позже срок лишения свободы сократили на полтора года, а размер штрафа — на миллион. В срок его заключения было зачтено время содержания в СИЗО во время следствия (с 2012 года). Кроме того Уханова лишили звания полковника полиции.

Общая сумма взяток, полученных им, оценивается в 2 млн рублей.

Как сообщает газета «Вечорка», Уханов намерен публично рассказать о других коррупционных схемах в регионе. По данным издания, экс-полковник собирается сначала побыть с родными. А после этого он планирует сообщить «всю правду о настоящей коррупции в Забайкалье, а не высoсанной из пaльца, кaк в мoем случае».