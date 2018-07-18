Ещё
Экс-начальник ГИБДД Забайкалья досрочно вышел из колонии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-начальник ГИБДД Забайкалья досрочно вышел из колонии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Бывший начальник забайкальского управления ГИБДД Сергей Уханов вышел из колонии по УДО.
Он был освобожден 9 июля, сообщают местные СМИ. Уханов отбыл больше двух третей срока, что давало ему право на УДО.
Напомним, в июне 2015 года Уханов был признан виновным в получении взяток за выдачу «красивых» автономеров. Его приговорили к десяти годам колонии строгого режима, а также оштрафовали на 10 млн рублей. Позже срок лишения свободы сократили на полтора года, а размер штрафа — на миллион. В срок его заключения было зачтено время содержания в СИЗО во время следствия (с 2012 года). Кроме того Уханова лишили звания полковника полиции.
Общая сумма взяток, полученных им, оценивается в 2 млн рублей.
Как сообщает газета «Вечорка», Уханов намерен публично рассказать о других коррупционных схемах в регионе. По данным издания, экс-полковник собирается сначала побыть с родными. А после этого он планирует сообщить «всю правду о настоящей коррупции в Забайкалье, а не высoсанной из пaльца, кaк в мoем случае».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
СМИ: экс-зампрокурора Нижегородской области задержан по подозрению в убийстве Прокуратура обжаловала арест пожарного, тушившего «Зимнюю вишню» Суд ограничил Серебренникову срок ознакомления с материалами уголовного дела
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США229
Украина присвоила четыре санатория в Крыму99
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии428
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи81
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе150
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение