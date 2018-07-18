СК завершил расследование по эпизоду дела экс-замглавы ФСИН О. Коршунова о пошиве обуви в колониях

Следствие завершило расследование по одному из эпизодов уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова . Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

«Завершено расследование уголовного дела по одному из эпизодов преступной деятельности в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России О. Коршунова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения; в особо крупном размере; группой лиц по предварительному сговору»).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении О. Коршунова направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — рассказала С. Петренко.

По данным следствия, О. Коршунов и гендиректор ООО Торгово-промышленная компания «ДАЦЕ Групп» Смбат Арутюнян в 2015 г. вступили в преступный сговор для хищения денег, выделяемых на закупку обуви для ФСИН России.

Обвиняемые создали видимость того, что обувь производится ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России в рамках госконтракта, однако в действительности обувь делали на оборудовании С. Арутюняна (швейных станках, машинах, прессах и ином оборудовании) из более дешевых материалов в исправительных колониях, расположенных в Липецке , а также Пермском и Красноярском краях.

«О. Коршунов дал указания руководителям соответствующих подразделений ФСИН России, в том числе исправительных колоний, организовать силами отбывающих в них наказание лиц изготовление обуви на вышеуказанном оборудовании из некачественного сырья. Сотрудников ФСИН он ввел в заблуждение, убедив, что производство будет вестись ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России», — объяснила С. Петренко.

Начальникам территориальных органов ФСИН России обвиняемые направили письма с требованием заключить госконтракты на поставку обуви с ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России», которым руководил соучастник Виталий Морусов . Он в свою очередь подписал от своего имени с региональными управлениями ФСИН России госконтракты о поставке им вещевого имущества собственного производства, не намереваясь его исполнять.

«Будучи введенными в заблуждение о цене, качестве и характеристиках поставленного товара, сотрудники региональных управлений ФСИН России перечислили ФГУП денежные средства в общей сумме более 263 млн руб. В последующем В. Морусов под видом оплаты за материалы и аренду оборудования по ранее заключенным с подконтрольными С. Арутюняну ООО «Промторгобувь», ООО «Мультишвей Групп» и ООО ТПК «ДАЦЕ Групп» договорам перечислил указанные средства на расчетные счета этих фирм. Таким образом, денежные средства федерального бюджета были похищены», — рассказала представитель столичного СК.

Ранее в ходе следствия с С. Арутюняном было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он дал показания, изобличающие О. Коршунова и других соучастников. Уголовное дело в отношении него рассматривается судом.