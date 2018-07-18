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Прокуратура обжаловала арест обвиняемого по делу «Зимней вишни»
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Прокуратура обжаловала арест обвиняемого по делу «Зимней вишни» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 18 июл — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово принял апелляционную жалобу адвоката и представление прокуратуры на арест начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина, обвиняемого в халатности по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", где 25 марта погибли 60 человек, сообщили РИА Новости в суде.
Начальник службы пожаротушения Первого отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Бурсин был задержан 7 июля. Следствие сразу настаивало на его аресте, однако суд по просьбе прокуратуры продлил срок его задержания до 72 часов, то есть до утра вторника, чтобы стороны ознакомились с материалами дела. Позже Бурсин был заключён под стражу на два месяца, то есть до 7 сентября.
"Центральным районным судом Кемерово принято апелляционное представление прокуратуры Кемеровской области и апелляционная жалоба адвоката в защиту интересов обвиняемого Бурсина на постановление суда от 10 июля, которым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказал собеседник агентства.
По его словам, апелляции будет рассматривать Кемеровский областной суд. Представитель облсуда уточнил РИА Новости, что материалы к ним пока не поступили, поэтому конкретная дата рассмотрения ещё не назначена.
По версии следствия, Бурсин в нарушение "Боевого устава" и федерального законодательства не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона в помещении торгового центра и проведение разведки пожара надлежащим образом, из-за чего погибли люди. За пожарного вступились его коллеги и родственники, в интернете создана петиция в его поддержку, которая в настоящее время собрала более 68,3 тысячи подписей.
Ранее фигурантами уголовного дела о ЧП в "Зимней вишне" стали 10 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, руководителей областного МЧС, а также ответственных за пожарную сигнализацию в здании и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они арестованы.
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