Прокуратура обжаловала арест обвиняемого по делу «Зимней вишни»

КЕМЕРОВО , 18 июл — РИА Новости . Центральный районный суд Кемерово принял апелляционную жалобу адвоката и представление прокуратуры на арест начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина , обвиняемого в халатности по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", где 25 марта погибли 60 человек, сообщили РИА Новости в суде.

Начальник службы пожаротушения Первого отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Бурсин был задержан 7 июля. Следствие сразу настаивало на его аресте, однако суд по просьбе прокуратуры продлил срок его задержания до 72 часов, то есть до утра вторника, чтобы стороны ознакомились с материалами дела. Позже Бурсин был заключён под стражу на два месяца, то есть до 7 сентября.

"Центральным районным судом Кемерово принято апелляционное представление прокуратуры Кемеровской области и апелляционная жалоба адвоката в защиту интересов обвиняемого Бурсина на постановление суда от 10 июля, которым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказал собеседник агентства.

По его словам, апелляции будет рассматривать Кемеровский областной суд. Представитель облсуда уточнил РИА Новости, что материалы к ним пока не поступили, поэтому конкретная дата рассмотрения ещё не назначена.

По версии следствия, Бурсин в нарушение "Боевого устава" и федерального законодательства не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона в помещении торгового центра и проведение разведки пожара надлежащим образом, из-за чего погибли люди. За пожарного вступились его коллеги и родственники, в интернете создана петиция в его поддержку, которая в настоящее время собрала более 68,3 тысячи подписей.