СМИ: в Колумбии арестовали экс-повстанца РВСК, похитившего в марте эквадорских журналистов

БОГОТА , 18 июля. / ТАСС /. Власти Колумбии во вторник арестовали члена повстанческой группировки «Фронт имени Оливера Синистерры», созданной бывшими участниками организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК), который в марте похитил двух эквадорских журналистов и их водителя. Об этом сообщила газета El Tiempo со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах

Молодой человек был арестован в муниципалитете Тумако (западный департамент Нариньо). Как сообщил источник представителям El Tiempo, задержанный непосредственно руководил процессом захвата граждан Эквадора , которые позже были убиты.

Ожидается, что в ближайшее время преступника доставят в Боготу для предъявления обвинений.

Лидером группировки «Фронт имени Оливера Синистерры» является Уолтер Арисала, известный под прозвищем Гаучо. Члены этой повстанческой организации несут ответственность за все крупнейшие преступления, совершенные в указанном департаменте, в том числе за похищение и убийство людей, торговлю наркотиками и нападения на сотрудников правоохранительных органов.