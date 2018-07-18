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СМИ: в Колумбии арестовали экс-повстанца РВСК, похитившего в марте эквадорских журналистов
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СМИ: в Колумбии арестовали экс-повстанца РВСК, похитившего в марте эквадорских журналистов 

ТАСС 1 час назад
БОГОТА, 18 июля. /ТАСС/. Власти Колумбии во вторник арестовали члена повстанческой группировки «Фронт имени Оливера Синистерры», созданной бывшими участниками организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК), который в марте похитил двух эквадорских журналистов и их водителя. Об этом сообщила газета El Tiempo со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Молодой человек был арестован в муниципалитете Тумако (западный департамент Нариньо). Как сообщил источник представителям El Tiempo, задержанный непосредственно руководил процессом захвата граждан Эквадора, которые позже были убиты.
Ожидается, что в ближайшее время преступника доставят в Боготу для предъявления обвинений.
Лидером группировки «Фронт имени Оливера Синистерры» является Уолтер Арисала, известный под прозвищем Гаучо. Члены этой повстанческой организации несут ответственность за все крупнейшие преступления, совершенные в указанном департаменте, в том числе за похищение и убийство людей, торговлю наркотиками и нападения на сотрудников правоохранительных органов.
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