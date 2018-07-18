Руководителя «дела Собчака» дерзко ограбили в Москве

Вооруженные грабители напали на дом известного следователя в Москве

Трое неизвестных ворвались в дом бывшего начальника управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел генерала Владимира Лысейко . Они похитили из сейфа его жилища в деревне Постниково (Новая Москва ) 30 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что злоумышленники обезвредили помощника по хозяйству Алексея, брызнув ему в лицо из газового баллончика, а затем связали самого генерала. Кроме того, во дворе они застрелили двух собак — немецкую овчарку и хаски.

Грабителей еще не поймали, объявлен план «Перехват».