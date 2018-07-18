Полиция возбудила дело после налета на дом бывшего сотрудника Генпрокуратуры в ТиНАО

«После отработки места происшествия в дер. Постниково (поселение Марушкинское) полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный в особо крупном размере»). В настоящее время подготавливается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей неизвестных, причастных к совершению данного преступления», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника Агентства «Москва», потерпевший сообщил в полицию о нападении вечером 17 июля. Заявитель пояснил, что трое неизвестных в черных масках и камуфляжной форме ворвались в его двухэтажный кирпичный дом, связали его и садовника скотчем и зарезали двух собак. После чего неизвестные при помощи металлоискателя обнаружили на участке закопанную металлическую колбу, в которой лежали 20 тыс. долл., ювелирные изделия, а также некоторые личные документы, после чего скрылись с места преступления на синем фургоне «Газель» с московскими номерами.