Серебренников ознакомится с материалами дела до 1 сентября

Режиссер Кирилл Серебренников должен ознакомиться с материалами дела до 1 сентября. Об этом сообщает Агентство «Москва».

Такое решение принял судья Басманного районного суда Москвы Артур Карпов . Следователь на заседании заявил, что Серебренников и его адвокат намеренно «затягивают процесс». Он отметил, что подсудимый «не соблюдал график ознакомления с материалами дела и злоупотреблял своими правами», и попросил сократить срок ознакомления с делом до 19 июля. Прокурор, в свою очередь, предложил сократить срок до 19 сентября.

18 июля Басманный суд рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста режиссеру.

Всем фигурантам дела «Седьмой студии» уже предъявили обвинение в окончательной редакции. По данным следователей, в 2011 году Серебренников разработал проект «Платформа». В 2011–2014 годы Минкультуры России выделило проекту более 214 миллионов рублей. Для этого проекта Серебренников создал «Седьмую студию».

Следствие полагает, что Малобродский, Воронова и Масляева завышали данные о количестве и стоимости мероприятий.