Дрыманова отправили в «Лефортово»

Бывшего главу ГСУ СК столицы Александра Дрыманова из зала суда повезут в СИЗО «Лефортово». Там он будет находиться во время ареста.
По словам ответственного секретаря общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова, члены ОНК навестят Дрыманова 18 июля, чтобы узнать, как прошел его арест и как он себя чувствует в следственном изоляторе. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее News.ru писал о том, что Лефортовский суд Москвы постановил арестовать экс-руководителя столичного главка СК на 1 месяц и 27 суток. По просьбе следователя ФСБ заседание проходило в закрытом режиме.
Дрыманова задержали по подозрению во взяточничестве в рамках уголовного дела о подкупе офицеров Следственного комитета людьми так называемого вора в законе Шакро Молодого. По нему осудили на 13 лет колонии строгого режима экс-главу управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко. При этом ряд офицеров, в том числе бывший первый заместитель Дрыманова Денис Никандров, находятся под следствием.
1 июня стало известно, что Дрыманов написал рапорт об увольнении. Причиной ухода в отставку было названо достижение предельного возраста. Генерал сообщил, что решение по рапорту на тот момент ещё не было принято и он продолжает работать в ведомстве. Решение по отставке руководителей такого уровня принимает президент РФ.
13 июля стало известно, что Дрыманов подал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением. Его имя неоднократно упоминалось из-за скандального дела о подкупе высокопоставленных сотрудников ведомства, получивших 500 тысяч евро за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (известный по прозвищу Итальянец) — подручного Шакро Молодого.