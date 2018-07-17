Генерала Дрыманова отправили в «Лефортово»

По словам ответственного секретаря общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова, члены ОНК навестят Дрыманова 18 июля, чтобы узнать, как прошел его арест и как он себя чувствует в следственном изоляторе . Об этом пишет РИА Новости

Ранее News.ru писал о том, что Лефортовский суд Москвы постановил арестовать экс-руководителя столичного главка СК на 1 месяц и 27 суток. По просьбе следователя ФСБ заседание проходило в закрытом режиме.

Дрыманова задержали по подозрению во взяточничестве в рамках уголовного дела о подкупе офицеров Следственного комитета людьми так называемого вора в законе Шакро Молодого . По нему осудили на 13 лет колонии строгого режима экс-главу управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко . При этом ряд офицеров, в том числе бывший первый заместитель Дрыманова Денис Никандров , находятся под следствием.

1 июня стало известно, что Дрыманов написал рапорт об увольнении. Причиной ухода в отставку было названо достижение предельного возраста. Генерал сообщил, что решение по рапорту на тот момент ещё не было принято и он продолжает работать в ведомстве. Решение по отставке руководителей такого уровня принимает президент РФ.