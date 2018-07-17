Обворовали резиденцию президента, выбросили взятку в окно и выплачивают неустойку футболисту. Главные судебные решения за 17 июля 

«ВМ» расскажет о самых интересных судебных решениях этого дня 17 июля в столичных судах прошло 3453 заседания, а в силу вступило 1934 решения. Граждане судились со страховыми компаниями и решали споры о возмещении имущественного вреда. «Вечерняя Москва» собрала 3 самых важных судебных решения этого дня.
Осуждены полицейские, выбросившие взятку в окно автомобиля
Преображенский районный суд приговорил бывшего оперуполномоченного ГУ МВД по Московской области Алексея Сенькина виновнымв получении взятки.
Согласно материалам дела, в 2016 году обвиняемый вместе со своим подельником, подполковником Олегом Самойленко, сопровождали дело об организации занятия проституцией и создании преступного сообщества. Личность одной из соучастниц была установлена, но полицейские не стали сообщать об этом следователю, решив потребовать у женщины за безделье полмиллиона рублей. В ходе переговоров сумма была сокращена до 400 тысяч рублей. Передача денег состоялась под контролем сотрудников собственной безопасности МВД, к которым женщина обратилась с заявлением о вымогательстве. Преступники догадались, что в их отношении проходят оперативно-розыскные мероприятия, и выбросили полученные от женщины деньги в окно автомобиля.
Сенькина и Самойленко суд приговорил к 5 годам колонии строгого режима.
Иск ВФСО «Динамо» отклонен
Арбитражный суд Москвы не стал удовлетворять иск Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» к французскому полузащитнику Янну М’Вила. Клуб требовал признать недействительным мировое соглашение с футболистом, заключенное в 2016 году.
В 2015 году футболист договорился с клубом «Динамо» о контракте, но из-за смены руководства он так и не был подписан. Из-за сорвавшегося трансфера Мвила подал на клуб заявление в Российский футбольный союз, требуя компенсации. Заявление было частично удовлетворено, после чего «Динамо» обратилось в Спортивный арбитражный суд, по итогам которого было заключено мировое соглашение, согласно которому клуб обязан был выплатить игроку компенсацию и неустойку.
Признан законным арест фигурантов дела о хищениях при строительстве президентской резиденции
Апелляционная коллегия Мосгорсуда отклонила ходатайство защиты Станислава Кюнера, Дмитрия Торчимнского и Сергея Литвинова, которых обвиняют в многомиллионных хищениях при строительстве президентской резиденции, об изменении меры пресечения.
Мужчинам вменяется участие в преступном сообществе и мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. По данным следствия, при строительстве и реконструкции резиденции президента в Ново-Огареве обвиняемые нанесли ущерб в размере не менее 225 миллионов рублей.