Обворовали резиденцию президента, выбросили взятку в окно и выплачивают неустойку футболисту. Главные судебные решения за 17 июля

«ВМ» расскажет о самых интересных судебных решениях этого дня 17 июля в столичных судах прошло 3453 заседания, а в силу вступило 1934 решения. Граждане судились со страховыми компаниями и решали споры о возмещении имущественного вреда. «Вечерняя Москва» собрала 3 самых важных судебных решения этого дня.

Осуждены полицейские, выбросившие взятку в окно автомобиля

Согласно материалам дела, в 2016 году обвиняемый вместе со своим подельником, подполковником Олегом Самойленко , сопровождали дело об организации занятия проституцией и создании преступного сообщества. Личность одной из соучастниц была установлена, но полицейские не стали сообщать об этом следователю, решив потребовать у женщины за безделье полмиллиона рублей. В ходе переговоров сумма была сокращена до 400 тысяч рублей. Передача денег состоялась под контролем сотрудников собственной безопасности МВД, к которым женщина обратилась с заявлением о вымогательстве. Преступники догадались, что в их отношении проходят оперативно-розыскные мероприятия, и выбросили полученные от женщины деньги в окно автомобиля.

Сенькина и Самойленко суд приговорил к 5 годам колонии строгого режима

Арбитражный суд Москвы не стал удовлетворять иск Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» к французскому полузащитнику Янну М’Вила. Клуб требовал признать недействительным мировое соглашение с футболистом, заключенное в 2016 году.

В 2015 году футболист договорился с клубом «Динамо» о контракте, но из-за смены руководства он так и не был подписан. Из-за сорвавшегося трансфера Мвила подал на клуб заявление в Российский футбольный союз , требуя компенсации. Заявление было частично удовлетворено, после чего «Динамо» обратилось в Спортивный арбитражный суд, по итогам которого было заключено мировое соглашение, согласно которому клуб обязан был выплатить игроку компенсацию и неустойку.

Признан законным арест фигурантов дела о хищениях при строительстве президентской резиденции

Мужчинам вменяется участие в преступном сообществе и мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. По данным следствия, при строительстве и реконструкции резиденции президента в Ново-Огареве обвиняемые нанесли ущерб в размере не менее 225 миллионов рублей.