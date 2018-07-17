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Дрыманов отказался от адвокатов
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Генерал Дрыманов отказался от услуг адвокатов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший глава ГСК СК по Москве генерал Александр Дрыманов, арестованный по делу о взяточничестве, отказался от адвокатов, которых ему наняли родственники, сообщил РИА Новости адвокат Максим Кичигин.
"Он сказал, что ему не нужны адвокаты, он сам грамотный специалист. И он действительно грамотный специалист", — сказал адвокат. Защитник пояснил, что соглашение с ним и адвокатом Александром Карабановым заключили родственники Дрыманова, но если сам подозреваемый отказывается от их услуг, то оно больше недействительно.
"Мне он показался морально загруженным, растерянным. Я был раньше его подчиненным. Он, наверное, растерялся", — отметил Кичигин.
Он добавил, что Дрыманова отвезут в СИЗО "Лефортово". "Все арестованные, делами которых занимается ФСБ, находятся там", — рассказал адвокат.
Следственное управление ФСБ подозревает Дрыманова в получении двух взяток — в крупном и особо крупном размере (пункт "в" части 5 и часть 6 статьи 290 УК РФ).
По данным источника РИА Новости, следствие подозревает Дрыманова в получении 200 тысяч долларов, которые являются частью взятки в 1 миллион долларов, переданной криминалитетом офицерам СК через посредника, предпринимателя Дмитрия Смычковского.
Как сообщал ранее РИА Новости адвокат Александр Карабанов, Дрыманова задержали в рамках уголовного дела о подкупе офицеров Следственного комитета людьми так называемого "вора в законе" Шакро Молодого.
По нему уже осужден на 13 лет колонии строгого режима экс-глава управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, а ряд офицеров, в том числе бывший первый зам Дрыманова Денис Никандров, находятся под следствием.
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