Дрыманов отказался от адвокатов

Генерал Дрыманов отказался от услуг адвокатов

"Он сказал, что ему не нужны адвокаты, он сам грамотный специалист. И он действительно грамотный специалист", — сказал адвокат. Защитник пояснил, что соглашение с ним и адвокатом Александром Карабановым заключили родственники Дрыманова, но если сам подозреваемый отказывается от их услуг, то оно больше недействительно.

"Мне он показался морально загруженным, растерянным. Я был раньше его подчиненным. Он, наверное, растерялся", — отметил Кичигин.

Следственное управление ФСБ подозревает Дрыманова в получении двух взяток — в крупном и особо крупном размере (пункт "в" части 5 и часть 6 статьи 290 УК РФ).

По данным источника РИА Новости, следствие подозревает Дрыманова в получении 200 тысяч долларов, которые являются частью взятки в 1 миллион долларов, переданной криминалитетом офицерам СК через посредника, предпринимателя Дмитрия Смычковского.