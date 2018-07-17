Воронежский бизнесмен ответит за хищение земель яблоневых садов стоимостью 900 млн рублей 

Владимир Поволоцкий отказался признать вину в мошенничестве. Дело о мошенничестве с землёй в яблоневых садах Воронежа направлено в суд. Обвинительное заключение в отношении 44-летнего директора ООО «Спартан» Владимира Поволоцкого утвердил первый зампрокурора области Василий Хромых, сообщили в ведомстве. О завершении расследования вывода двух участков из госсобственности сообщили во вторник, 17 июля, и в СУ СКР по региону. Рыночную стоимость 76 га похищенной земли оценили почти в 900 млн рублей. Преступление о мошенничестве с участками выявили после проверки информации, полученной из правительства Воронежской области. Поводом для уголовного дела стали материалы проверок облпрокуратуры и ФСБ. По версии следствия, в 2013 году участки по улице Шишкова, 140 «б» и Московский проспект, 142 «в» были в собственности России. Их на праве долгосрочной аренды использовала в научных и сельхозцелях ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция». Для их вывода в частную собственность, по сути, под застройку, использовали целую схему, считают в СКР. Схема вывода земли В первую очередь, Владимир Поволоцкий в апреле 2013 года взял у Опытной станции в субаренду землю под предлогом того, что будет ухаживать за деревьями. Для этого он якобы собирался построить водопровод для поливки. Позже, фирма «Спартан» зарегистрировала право собственности на поливочные водопроводы, которых на самом деле не было. Однако бизнесмен добился их регистрации, используя фиктивные документы. На втором этапе бизнесмен расторг договоры аренды земли, которые заключал с Опытной станцией. В январе 2015 года Владимир Поволоцкий обратился в Росимущество Воронежской области с заявлениями о заключении с ООО «Спартан» договоров купли-продажи на участки в яблоневых садах. Закон давал ему право выкупить у государства землю на том основании, что на ней построили водопроводы, которые оказались в собственности у фирмы. На самом же деле никаких объектов на участке не было. Фиктивные документы помогли ООО «Спартан» в феврале 2015 года получить в собственность землю на улице Шишкова и Московском проспекте. Бизнесмен выкупил их у государства по кадастровой стоимости — 5 млн рублей. При этом их рыночная стоимость составляла 900 млн рублей.
Дело о незаконном выводе из собственности России в частную собственность земель яблоневого сада следователи СУ СКР возбудили весной 2016 года. За два года расследования его объём вырос до 50 томов. — На следствии директор ООО «Спартан» вину в совершении преступления не признал. Была собрана достаточная доказательственная база, позволившая изобличить его. Вина подтверждается показаниями свидетелей, заключениями проведенных сложных судебных экспертиз, в том числе строительно-технических и технической по космическим снимкам, протоколами следственных действий, материалами, предоставленными УФСБ по Воронежской области, — рассказал Алексей Ширяев, и.о. руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России. К слову, в марте 2016 года строители вырубили на спорных участках 470 деревьев. На земле планировали построить многоэтажки. На время расследования суд по ходатайству следствия наложил арест на спорные участки. Возврат в госсобственность Прокуратура Воронежской области в 2018 году добилась в Арбитражном суде возвращения обоих участков в собственность государства. — В период следствия прокуратурой области проведена исковая работа по признанию недействительными заключенных договоров купли-продажи. В результате, все незаконно выбывшие из федеральной собственности земельные участки, согласно вступившим в законную силу решениям судов, возвращены государству, — рассказали в пресс-службе ведомства. Санкция статьи обвинения, предъявленного Владимиру Поволоцкому о мошенничестве в особо крупном размере, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, отметили в облпрокуратуре. Оксана Грибкова