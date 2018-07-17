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Убита финалистка всероссийского конкурса красоты
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На Урале убили финалистку всероссийского конкурса красоты 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Instagram Ксении Мецгер
В Магнитогорске во время продажи автомобиля была убита финалистка престижного конкурса «Missis World Russia» модель Ксения Мецгер.
Девушка приехала в Магнитогорск из США в гости к родным и решила продать машину Scoda Octavia, сообщает «Московский комсомолец». Мецгер поехала показать авто покупателю и пропала.
Через сутки ее нашли мертвой. Выяснилось, что девушку ударили молотком по голове, после чего спрятали тело в лесополосе.
Подозреваемый в убийстве задержан, он дал признательные показания.
Мецгер участвовала в престижных конкурсах красоты, была финалисткой «Missis World Russia». Три года назад модель вышла замуж, после чего уехала в США. В Челябинской области у нее остались родители.
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