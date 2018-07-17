Убита финалистка всероссийского конкурса красоты

На Урале убили финалистку всероссийского конкурса красоты

Магнитогорске во время продажи автомобиля была убита финалистка престижного конкурса «Missis World Russia» модель Ксения Мецгер.

Девушка приехала в Магнитогорск из США в гости к родным и решила продать машину Scoda Octavia, сообщает « Московский комсомолец ». Мецгер поехала показать авто покупателю и пропала.

Через сутки ее нашли мертвой. Выяснилось, что девушку ударили молотком по голове, после чего спрятали тело в лесополосе.

Подозреваемый в убийстве задержан, он дал признательные показания.