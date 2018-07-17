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Финалистку Missis World Russia забили молотком
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Финалистку всероссийского конкурса красоты забили молотком 

Рамблер 15 часов назад
Фото: Instagram Ксении Мецгер
В Магнитогорске убили участницу международного конкурса красоты Missis World Russia Ксению Мецгер. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным газеты, 29-летняя Мецгер пропала 16 июля, когда отправилась на встречу с покупателем ее автомобиля Scoda Octavia. Поисками девушки занялись полицейские. Они нашли ее тело с признаками насильственной смерти в лесополосе.
Правоохранители выяснили, что с Мецгер расправился потенциальный покупатель ее машины. 24-летний местный житель забил девушку молотком, а затем спрятал тело.
Предполагаемого убийцу задержали. Он оказался ранее судимым. По словам задержанного, он убил Мецгер, чтобы бесплатно получить ее автомобиль. Молодой человек заявил, что раскаивается.
Ксения Мецгер в 2016 году представляла Челябинск в финале российского этапа Missis World Russia — конкурса красота для замужних женщин. Позже она переехала в США вместе с мужем и сыном. В 2018 году она вернулась в Россию, чтобы навестить родственников и разобраться с делами.
Комментарии226  Ещё 7 источников 
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