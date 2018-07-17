Финалистку Missis World Russia забили молотком

Финалистку всероссийского конкурса красоты забили молотком

Магнитогорске убили участницу международного конкурса красоты Missis World Russia Ксению Мецгер. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным газеты, 29-летняя Мецгер пропала 16 июля, когда отправилась на встречу с покупателем ее автомобиля Scoda Octavia. Поисками девушки занялись полицейские. Они нашли ее тело с признаками насильственной смерти в лесополосе.

Правоохранители выяснили, что с Мецгер расправился потенциальный покупатель ее машины. 24-летний местный житель забил девушку молотком, а затем спрятал тело.

Предполагаемого убийцу задержали. Он оказался ранее судимым. По словам задержанного, он убил Мецгер, чтобы бесплатно получить ее автомобиль. Молодой человек заявил, что раскаивается.