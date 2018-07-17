Биография Александра Дрыманова

Трудовую деятельность начал следователем во Владимирской области . Затем перешел в Генпрокуратуру , где дослужился до должности старшего следователя по особо важным делам при генпрокуроре.

С 2008 года работал в Следственном комитете России (СКР), занимал должность старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР.

Летом 2014 года Дрыманов занял пост исполняющего обязанности начальника управления СКР по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны. Он руководил расследованием в отношении украинской летчицы Надежды Савченко и командиров батальонов «Айдар», «Донбасс» и «Днепр-1», возбуждал уголовное дело о геноциде русскоязычного населения Донбасса, а также неоднократно выступал с сообщениями о применении украинской армией запрещенных видов оружия — фосфорных и кассетных боеприпасов.

В феврале 2015 года Александр Дрыманов был назначен исполняющим обязанности руководителя главного следственного управления СКР по Москве. В декабре того же года возглавил управление.

В начале июня 2018 года, по данным СМИ, Дрыманов подал заявление об отпуске с последующим увольнением.

В начале июля 2018 года он подал заявление в Адвокатскую палату Волгоградской области , чтобы получить статус адвоката.

16 июля 2018 года Дрыманов был задержан в рамках уголовного дела о подкупе офицеров Следственного комитета людьми так называемого «вора в законе» Шакро Молодого

Александр Дрыманов — генерал-майор юстиции в отставке.