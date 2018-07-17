Биография Александра Дрыманова 

Экс-глава Следственного комитета России по Москве Александр Александрович Дрыманов родился 7 июня 1968 года в селе Гати Тульской области.
Трудовую деятельность начал следователем во Владимирской области. Затем перешел в Генпрокуратуру, где дослужился до должности старшего следователя по особо важным делам при генпрокуроре.
С 2008 года работал в Следственном комитете России (СКР), занимал должность старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР.
В разные годы Александр Дрыманов возглавлял расследование дела о геноциде граждан Южной Осетии со стороны грузинских вооруженных формирований, а также довел до суда второе дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, обвиняемых в хищении 350 миллионов тонн нефти; он также возглавлял громкое дело о коррупции и незаконном прослушивании телефонов, главным обвиняемым по которому проходил генерал ФСКН Александр Бульбов.
Летом 2014 года Дрыманов занял пост исполняющего обязанности начальника управления СКР по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны. Он руководил расследованием в отношении украинской летчицы Надежды Савченко и командиров батальонов «Айдар», «Донбасс» и «Днепр-1», возбуждал уголовное дело о геноциде русскоязычного населения Донбасса, а также неоднократно выступал с сообщениями о применении украинской армией запрещенных видов оружия — фосфорных и кассетных боеприпасов.
В феврале 2015 года Александр Дрыманов был назначен исполняющим обязанности руководителя главного следственного управления СКР по Москве. В декабре того же года возглавил управление.
В начале июня 2018 года, по данным СМИ, Дрыманов подал заявление об отпуске с последующим увольнением.
В начале июля 2018 года он подал заявление в Адвокатскую палату Волгоградской области, чтобы получить статус адвоката.
16 июля 2018 года Дрыманов был задержан в рамках уголовного дела о подкупе офицеров Следственного комитета людьми так называемого «вора в законе» Шакро Молодого.
Александр Дрыманов — генерал-майор юстиции в отставке.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников