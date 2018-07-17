Массаж в Камбодже обошелся китайскому туристу в 1100 долларов 

Китайский турист в воскресенье вечером пришел в один из массажных салонов, расположенных в городе Пномпень в Камбодже. Услуга обошлась ему в 5 долларов за час. Расслабившись, китаец уснул, а после пробуждения обнаружил пропажу крупной денежной суммы, сообщает газета Khmer Times.
Поскольку владелец заведения и массажистка отрицали свою причастность к инциденту, пострадавший обратился в полицию, утверждая, что в ходе процедуры злоумышленниками намеренно использовались одурманивающие вещества.
После вмешательства правоохранительных органов, подозреваемые во всем сознались и вернули украденные деньги. Было возбуждено уголовное дело, участникам грозит до трех лет тюремного заключения.