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На Кубани экс-главу допофиса Россельхозбанка приговорили к колонии за мошенничество с кредитами
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На Кубани экс-главу допофиса Россельхозбанка приговорили к колонии за мошенничество с кредитами 

Деловая газета. Юг 2 часа назад
Фото: Деловая газета.Юг
Отрадненский районный суд Краснодарского края вынес приговор бывшей управляющей дополнительным офисом Россельхозбанка (РСХБ) в станице Отрадной Анне Кеташевой, которую обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, пишет газета «Коммерсантъ».
В суде было установлено, что женщина оформляла фиктивные кредитные договоры на жителей станицы, а после по этим документам получала деньги вместо заемщиков. Всего сотрудница банка присвоила 9,8 млн рублей. О кредитных договорах потерпевшие узнали после того, как банк начал требовать просроченные долги.
Анна Кеташева была признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), ей назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии.
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