На Кубани экс-главу допофиса Россельхозбанка приговорили к колонии за мошенничество с кредитами

В суде было установлено, что женщина оформляла фиктивные кредитные договоры на жителей станицы, а после по этим документам получала деньги вместо заемщиков. Всего сотрудница банка присвоила 9,8 млн рублей. О кредитных договорах потерпевшие узнали после того, как банк начал требовать просроченные долги.

Анна Кеташева была признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), ей назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии.