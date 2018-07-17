Осужден полицейский, который выбросил на МКАД взятку в окно машины

Преображенский суд Москвы вынес приговор сотруднику полицейского главка, задержанному вместе со своим начальником в результате не самого удачного оперативного эксперимента. Бывший оперуполномоченный уголовного розыска ГУ МВД по Московской области 32-летний Алексей Сенькин признан виновным по п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконное бездействие, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Как следует из материалов дела, в апреле 2016 года Сенькин вместе со своим шефом, и.о. начальника отдела подполковником Олегом Самойленко вели оперативное сопровождение уголовного дела о создании преступного сообщества и организации занятия проституцией. Сыщики установили одну из соучастниц, жительницу столичного региона, но не стали сообщать об этом следователю полицейского главка. Вместо этого они потребовали у сутенерши 500 000 руб. за свое бездействие. В ходе неоднократных встреч и телефонных переговоров стороны сторговались на 400 000 руб.

Финальная встреча состоялась 2 сентября 2016 года на Хабаровской улице в Москве под контролем сотрудников ГУСБ МВД, к которым женщина накануне обратилась с заявлением о вымогательстве. Несмотря на тщательную подготовку к ОРМ, задержать злоумышленников с поличным не удалось (в суде «особисты» оправдывались, что дама забыла подать им условный сигнал при передаче денег). Осторожные Самойленко и Сенькин задействовали знакомого в качестве посредника, который лично взял на улице полиэтиленовый пакет с деньгами, после чего все трое покинули место встречи на машине. Уже в пути сыщики увидели, что практически все деньги являются муляжом, догадались, что стали участниками ОРМ и в районе МКАД выбросили пакет из окна автомобиля.

Первым через неделю был задержан и заключен под стражу Самойленко. В июле 2017 года Преображенский суд признал его виновным по ч. п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и приговорил к 5 годам колонии строгого режима , лишив звания подполковника.

Сенькин пустился в бега и долго находился в федеральном розыске Сенькин. Суд приговорил его к 5 годам колонии строгого режима.