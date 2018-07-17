Дончанина приговорили к 14 годам тюрьмы за жестокое убийство сожительницы

Алексею Жилину придется отбывать наказание в колонии строго режима.

В Каменск-Шахтинске суд признал местного жителя виновным в совершении убийства. Алексей Жилин отправился за решетку на 14 лет. Жертвой мужчины стала экс-супруга.

Как рассказали в прокуратуре , 31 декабря 2017 года Жилин пришел к бывшей сожительнице в гости. У пары был совместный ребенок-инвалид.

Поссорившись с женщиной, Алексей выхватил нож, нанес несчастной множество ударов и оставил истекать кровью. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось. — Ребенка передали под временную опеку дедушке — отцу погибшей, — рассказали в ведомстве. — Решением суда, которое рассматривало исковое заявление, Алексей Жилин лишен родительских прав. Сам Жилин своей вины в преступлении не признал. Мужчине придется отбывать наказание в колонии строго режима.