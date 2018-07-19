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Суд признал виновным во взяточничестве экс-генерала внутренних войск Варчука
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Суд признал виновным во взяточничестве экс-генерала внутренних войск Варчука 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Московский гарнизонный военный суд признал виновным экс-заместителя главкома внутренних войск МВД Вячеслава Варчука, передает РИА «Новости».
Варчука обвиняли в получении взятки в 10 млн руб.
В ходе прений прокурор попросил для генерала 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 200 млн руб., суд огласит наказание позднее.
Суд установил, что в период с декабря 2015 по февраль 2016 генерал получил через своего заместителя 10 млн рублей от одного из сотрудников главкомата внутренних войск.
В 2017 году сообщалось, что Варчук полностью возместил ущерб и предлагал следствию сделку. Суду предлагали внести залог за генерала в размере 20 млн рублей.
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