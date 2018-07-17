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Генпрокуратура выявила незаконную перепродажу косаток на Дальнем Востоке
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Генпрокуратура выявила незаконную перепродажу косаток на Дальнем Востоке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Дальний Восток
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. По меньшей мере семь дельфинов-косаток были незаконно выловлены в акватории РФ и перепроданы впоследствии за рубеж, материалы проверки переданы в МВД, сообщает во вторник Генеральная прокуратура РФ.
Отмечается, что проведенная прокурорская проверка установила, что в 2012-2015 годах четыре коммерческих организации предоставили в Росрыболовство ложные сведения о намерении использовать косаток в культурно-просветительской деятельности, поскольку их отлов на территории РФ возможен только в учебных и научно-просветительских целях.
Коммерческая добыча косаток запрещена с 1982 года введением моратория Международной китобойной комиссии.
"Злоумышленники, получившие разрешения на вылов крупных дельфинов, намеревались их продать. Семь отловленных особей содержали на базах Приморском и Хабаровском краях и впоследствии отправили за рубеж. Согласно таможенным документам, стоимость только одной косатки составила 77 миллионов рублей, а общая сумма причиненного Российской Федерации ущерба превышает 270 миллионов рублей", — говорится в сообщении ведомства.
В Генпрокуратуре отметили, что в действиях руководителей коммерческих структур усматриваются признаки мошенничества, совершенного группой в особо крупном размере. Материалы проверки направлены в Следственный департамент МВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
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