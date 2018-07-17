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Шесть человек в Краснодарском крае будут судить за незаконное обналичивание денежных средств
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Шесть человек в Краснодарском крае будут судить за незаконное обналичивание денежных средств 

Банки.ру 45 минут назад
Фото: ВК Пресс
Шесть членов организованного преступного сообщества предстанут перед судом в Красноярском крае за незаконное обналичивание денежных средств. Об этом сообщается в пресс-релизе Следственного комитета России.
По версии следствия, Иван Харламов, имеющий опыт работы в руководящих организациях, организовал преступное сообщество, в которое вовлек своих знакомых. Дело в отношении Харламова выделено в отдельное производство, а сам он находится в федеральном розыске. Также в отдельное производство было выделено дело в отношении женщины, выполнявшей роль бухгалтера и заключившей досудебное соглашение.
В соответствии с планом организатора, фигурантами были созданы и приобретены более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. Доход за период с 2015 по 2017 год от такой деятельности составил более 35 млн рублей.
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