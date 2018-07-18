Ещё
Нижегородский прокурор займётся Тверской областью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нижегородский прокурор займётся Тверской областью 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Нижегородский прокурор займётся Тверской областьюПервый заместитель прокурора Нижегородской области Евгений Денисов меняет место работы. Он назначен на должность первого заместителя прокурора Тверской области.
Приказом Генерального прокурора РФ от 16.07.2018 № 822-к на должность первого заместителя прокурора Тверской области назначен государственный советник юстиции 3 класса Евгений Денисов.
Справка НП  В 1999 году он окончил Владимирский государственный педагогический университет по специальности юриспруденция. Свою трудовую деятельность в органах прокуратуры Евгений Александрович начал в 1996 году старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Владимирской области. В 1996-2002 г.г. проходил службу в должности следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам органов прокуратуры Владимирской области. Затем последовательно занимал должности заместителя Собинского межрайонного прокурора Владимирской области, заместителя начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания, начальника отдела по надзору за исполнением законов о борьбе с организованной преступностью и коррупцией прокуратуры Владимирской области. С 2008 по 2013 г.г. заместитель прокурора Нижегородской области. С 2013 по 2018 г.г. первый заместитель прокурора Нижегородской области.
Нижегородская правда: последние новости
Следственный комитет расследует дело об исчезнувшем подростке «За их брак я переживаю больше». Евгения Васильева и Анатолий Сердюков поженились Владимир Путин присвоил Сергею Кириенко звание Героя России
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США233
Украина присвоила четыре санатория в Крыму101
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии429
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи83
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение