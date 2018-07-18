Нижегородский прокурор займётся Тверской областью 

Нижегородский прокурор займётся Тверской областьюПервый заместитель прокурора Нижегородской области Евгений Денисов меняет место работы. Он назначен на должность первого заместителя прокурора Тверской области.
Приказом Генерального прокурора РФ от 16.07.2018 № 822-к на должность первого заместителя прокурора Тверской области назначен государственный советник юстиции 3 класса Евгений Денисов.
Справка НП В 1999 году он окончил Владимирский государственный педагогический университет по специальности юриспруденция. Свою трудовую деятельность в органах прокуратуры Евгений Александрович начал в 1996 году старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Владимирской области. В 1996-2002 г.г. проходил службу в должности следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам органов прокуратуры Владимирской области. Затем последовательно занимал должности заместителя Собинского межрайонного прокурора Владимирской области, заместителя начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания, начальника отдела по надзору за исполнением законов о борьбе с организованной преступностью и коррупцией прокуратуры Владимирской области. С 2008 по 2013 г.г. заместитель прокурора Нижегородской области. С 2013 по 2018 г.г. первый заместитель прокурора Нижегородской области.