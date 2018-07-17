Проверки торговых центров России завершатся 25 июля

На данный момент проверены уже 90 процентов объектов.

Директор департамента надзорной деятельности МЧС Ринат Еникеев заявил, что проверки торговых центров России и других объектов с массовым пребыванием людей будут завершены 25 июля.

— Проверки завершатся 25 июля. 30 июля будет представлен доклад в правительство, — сказал он ТАСС

По делу о возгорании были задержаны несколько подозреваемых. СК предъявил обвинения пяти фигурантам данного дела. А позже обвинения были предъявлены другим причастным к произошедшему лицам.

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