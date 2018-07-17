Банда киллеров пойдет под суд в Калуге 

Пресс-служба Следственного управления СКР по Калужской области сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении семи жителей Брянской и Смоленской областей. Им предъявлены обвинения сразу по шести статьям уголовного кодекса Российской Федерации, в том числе — в убийстве, незаконном обороте оружия и покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По версии следствия, с 2003 по 2007 годы бандиты совершали заказные убийства во время криминальных разборок в Калужской и Брянской областях. Всего им инкриминируют шесть эпизодов. Один из организаторов группировки находится в международном розыске. В 2003 году в Калуге член банды, убегая от полицейских, тяжело ранил одного из них. Киллеры пользовались боевым, охотничьим и травматическим оружием, переделанным в боевое. При обыске у них изъяли радиостанции и спецсредство, сканирующее частоты связи, которыми пользуются правоохранительные органы. В расследовании уголовного дела принимали участие сотрудники полиции Калужской, Брянской областей, центрального аппарата МВД и Следственного управления по Калужской области. Все материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.