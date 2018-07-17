В Волгограде осуждён за мошенничество экс-председатель коллегии адвокатов

За мошенничество в крупном размере председатель Краснооктябрьской коллегии адвокатов Волгоградской области получил полтора года тюрьмы.

Адвокат обещал знакомой подкупить судей за 500 тысяч рублей

— В феврале 2016 года Науменко представлял в суде интересы своей знакомой, обвинявшейся в крупной растрате в городе Волжском . Экс-глава коллегии адвокатов пообещал женщине решить её вопрос, благодаря подкупу служителей Фемиды. Чтобы избавить волжанку от реального срока, он попросил 500 тысяч рублей, якобы для передачи должностным лицам в Волжском городском суде, — сообщили в СКР Волгоградской области. — Адвокат обманул женщину, потратив её деньги на свои нужды. В ходе следствия Сергей Науменко свою вину признал полностью.

Второй защитник женщины — адвокат этой же коллегии Леонид Карпунин также успел «заработать» на клиентке. Она отдала ему 50 тысяч рублей за обещание адвоката освободить её от участия в следственных действиях по уважительным причинам.