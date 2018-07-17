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В Волгограде осуждён за мошенничество экс-председатель коллегии адвокатов
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В Волгограде осуждён за мошенничество экс-председатель коллегии адвокатов 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
За мошенничество в крупном размере председатель Краснооктябрьской коллегии адвокатов Волгоградской области получил полтора года тюрьмы.
Адвокат обещал знакомой подкупить судей за 500 тысяч рублей
Как рассказали V1.ru в пресс-службе регионального управления Следственного Комитета России, Сергей Науменко осуждён за получение полумиллиона рублей от своей подзащитной.
— В феврале 2016 года Науменко представлял в суде интересы своей знакомой, обвинявшейся в крупной растрате в городе Волжском. Экс-глава коллегии адвокатов пообещал женщине решить её вопрос, благодаря подкупу служителей Фемиды. Чтобы избавить волжанку от реального срока, он попросил 500 тысяч рублей, якобы для передачи должностным лицам в Волжском городском суде, — сообщили в СКР Волгоградской области. — Адвокат обманул женщину, потратив её деньги на свои нужды. В ходе следствия Сергей Науменко свою вину признал полностью.
Второй защитник женщины — адвокат этой же коллегии Леонид Карпунин также успел «заработать» на клиентке. Она отдала ему 50 тысяч рублей за обещание адвоката освободить её от участия в следственных действиях по уважительным причинам.
— Преступная деятельность адвокатов была пресечена оперативниками регионального УФСБ России и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области.
По приговору суда Сергею Науменко назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.
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