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Обвиняемый по делу «Зимней вишни» пожарный вернулся из больницы в СИЗО
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Обвиняемый по делу «Зимней вишни» пожарный вернулся из больницы в СИЗО 

РИА Новости 2 часа назад
КЕМЕРОВО, 17 июл — РИА Новости. Начальник караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин, обвиняемый по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», где 25 марта погибли 60 человек, вернулся из московской больницы в кемеровский следственный изолятор, сообщила РИА Новости его адвокат Елена Киселева.
В конце мая Генина отправили на дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу в национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве. По словам адвоката, его уже осматривали местные психологи, в частности, от МЧС, которые пришли к выводу об отсутствии психических заболеваний, но отметили тяжелое эмоциональное состояние.
"Сергей (Генин) вернулся в Кемерово, вчера мы с ним уже увиделись. Сейчас он находится в СИЗО №1. Состояние его нормальное, ждет и надеется на лучшее", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, результаты экспертизы должны прислать специальной почтой, сторона защиты ознакомится с ними, когда их предоставит следователь. «Знаю главное — подтвердили, что он вменяемый, в здравом уме, но это было и раньше известно», — добавила она.
Киселева подтвердила, что дальше будет работать по этому делу, и отметила, что «есть еще много экспертиз, с которыми мы не ознакомлены».
Как сообщалось ранее, суд по ходатайству следствия оставил обвиняемого в халатности Генина под стражей до 11 сентября. По версии следствия, он при пожаре «проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время». В СК отмечали, что халатные действия привели к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже. В суде пожарный заявил журналистам, что не считает себя виновным, так как он и его группа «сделали все, что могли и не могли».
В настоящее время фигурантами уголовного дела о ЧП в «Зимней вишне» являются 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, руководителей областного МЧС, а также ответственных за пожарную сигнализацию в здании и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.
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